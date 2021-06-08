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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.06.21 19:30

Показать себя и посмотреть на других - этим летом артисты Мурманского областного театра кукол отправятся в дальнее творческое путешествие

Свои лучшие спектакли кукольники отыграют в Крыму, а также примут участие в Международном фестивале в Санкт-Петербурге.

Пандемия поставила на паузу все сферы человеческой жизни. Взять небольшую передышку пришлось и артистам Мурманского областного театра кукол. Но вот, наконец, значительную часть ограничений уже сняли и кукольники готовы поражать своими работами не только северян, но и любителей театральных постановок из других городов. Несмотря на всю радость от предстоящей поездки, избавится от волнения полностью все же не удаётся.

Наталья Петрунина, актриса Мурманского областного театра кукол, заслуженная артистка РФ: «Мы переживаем, как это будет, как примут, какая площадка, все ли будет так хорошо и удобно, как в нашем театре. Каждый спектакль требует своего местечка, чтобы там всё встало, не пришлось убирать какие-то детали, декорации, чтобы был хороший свет. Конечно, волнуемся».

Мурманский областной театр кукол выезжает на гастроли уже не первый раз. По мнению директора Евгения Суханова, такие творческие поездки необходимы, прежде всего, для обмена опытом между артистами из разных городов нашей страны. Принять участие в международном фестивале «KYKART» для северных кукольников большая честь.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «На фестивалях всегда проходят лаборатории, мастер-классы, встречи с театроведами, с специалистами кукольного театра. Для нас это тоже очень принципиально, потому что нельзя отставать, нельзя находиться в стагнации. Театр должен жить, прогрессировать, мы должны быть в курсе того, что сейчас происходит в кукольном мире и России, и за рубежом. А это можно увидеть только на фестивалях».

На фестивале в Санкт-Петербурге артисты отыграют спектакли, которые нашли большой отклик у северян – это полюбившиеся взрослому зрителю «Маленькие трагедии» и сказка малышей «Дюймовочка». Актеры усердно готовятся и с нетерпением ждут, как же их примет культурная столица.

Тамара Лашина, актриса Мурманского областного театра кукол: «Любое событие, любая поездка, даже гастроли по области – это всё равно событие, это другие зрители, это другая сцена, это всегда очень волнительно. На своей сцене волнительно, на своей сцены помогают, а в чужом зале, театре - страшновато конечно».

Наши артисты скоро попрощаются с родной сценой, ну, а нам остается ждать в гости актеров Крымского академического театра кукол. Этой осенью крымчане выступят не только в Мурманске, но и в городах области.

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