Показатели по питьевой воде в норме, но лучше её перед употреблением кипятить - Управление Роспотребнадзора по Мурманской области

В центре гигиены и эпидемиологии Мурманска также провели лабораторный анализ, ведь ранее специалистов волновала цветность воды в Шонгуе. Роспотребнадзор сделал заключение.

Телекомпания «Арктик-ТВ» ранее сообщала, что специалисты ГОУП «Мурманскводоканал» подключили посёлок Шонгуй к централизованной системе водоснабжения Мурманска, проложив новый водовод. Теперь на головных сооружениях вода проходит полную очистку. Её качество улучшилось в разы. Это уже подтвердили и специалисты регионального Роспотребнадзора.

Сотрудники лаборатории «Мурманскводоканала» регулярно мониторят качество воды. В центре внимания Шонгуй. Теперь вода поступает в посёлок со станции водоподготовки в Молочном. Результаты проверок не вызывают нареканий.

Евгений Шлейфер, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «Питьевая вода в соответствии с законодательством должна быть безопасной по микробиологическим показателям, радиологическим, безвредной по химическим и должна соответствовать органолептике. В разводящей сети была отобраны пробы воды на исследования. И хочу сказать, что по показателю цветности всё соответствует. Показатель был 12 градусов. Микробиологические показатели также проверялись, всё полностью соответствует».

Однако, несмотря на уже подтвержденное хорошее качество воды, специалисты Роспотребнадзора напоминают всем жителям Мурманской области, что пить воду лучше только после кипячения.

