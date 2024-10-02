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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.24 19:30

Показные учения для сотрудников организаций и предприятий ЗАТО Александровск провели специалисты МЧС в Снежногорске

Несколько задач, в числе которых бесперебойная подача воды к условно горящему зданию и спасение пострадавшего с крыши, успешно выполнены.

Системы оповещают: «Необходимо немедленно покинуть здание!»

Пока происходит эвакуация сотрудников государственного учреждения, на место происшествия уже прибывают спасатели. Начинается операция по ликвидации условного возгорания.

Алексей Кузнецов, начальник специального Управления ФПС №48 МЧС России: «Пожарно-тактические учения – это высшая форма подготовки пожарных. Такие учения - показные проводятся один раз в год на каком-то из объектов нашей области».

На этот раз выбор пал на Дворец культуры «Современник» города судоремонтников - в трёхэтажном здании, согласно легенде тренировки, загорелся зрительный зал, сцена охвачена огнем. Специальное световое, звуковое и дымовое оборудование создают эффект открытого огня. По радиосвязи поступает вводная о том, что здесь находится и пострадавший.

Комплексы упражнений затрагивают и другие службы экстренного реагирования, в частности, скорую медицинскую помощь – первые минуты после спасения могут стать решающими для жизни людей.

Ольга Рзашева, фельдшер скорой помощи линейной бригады скорой помощи ЦМСЧ №120, г. Снежногорск: «Нам необходимо оказаться первыми на месте, правильно оказать первую помощь. Что мы делаем? Принимаем больного, осматриваем, проверяем дыхание, подаём кислород. Обезболиваем, если этого требует ситуация».

В огненную ловушку попал ещё один участник операции. Роль спасаемого с крыши выполняет манекен. Его эвакуирую с высоты при помощи автокрана. В числе пострадавших могут оказаться и сами сотрудники МЧС – такой вариант развития событий также предусматривается тактическими учениями.

Сергей Звеков, начальник местного пожарно-спасательного гарнизона ЗАТО Александровск: «По легенде, звено ГДЗС передало сигнал тревоги, было направлено резервное звено, которое благополучно их спасло. Пожар успешно потушили, воду подали, всех спасли».

А по условиям учений, в здании произошло падение напора в водопроводе. В этом случае подачу воды обеспечивает специальный и уникальный для гарнизона автомобиль с цистерной «ПАНРК».  При помощи насосно-рукавного комплекса вода поступает из ближайшего водоёма – в данном случае - городского озера.

Алексей Кузнецов, начальник специального Управления ФПС №48 МЧС России: «В сравнении с прошлым годом, наблюдается рост пожаров во всех ЗАТО. Связано это с неосторожным обращением с огнём. Но могу отметить, что рост грамотности в вопроса пожарной безопасности».

Всего в учениях было задействовано 12 единиц различных автомобилей и специальной техники, привлечены силы местного пожарного гарнизона, а также 48-го специального управления, службы пожаротушения города Североморска, военная пожарная команда, полиция и скорая помощь.

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