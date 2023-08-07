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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.08.23 19:30

Поклонники футбола снова на стадионе! Футбольный клуб «Север» всухую разбомбил клуб «Химик» из Дзержинска

Победная игра состоялась только в эти выходные, а наши футболисты уже к готовятся к новой игре с командой из Санкт-Петербурга.

Футбольный клуб «Север» усиленно тренируется на Центральном стадионе Мурманска, у ребят началась серия домашних матчей.

Второй сезон для возрожденного футбольного клуба «Север» начался динамично. Несмотря на небольшие промахи, команда всё же смогла достойно показать себя и занять лидирующую позицию в турнирной таблице. Первый круг второго сезона футбольный клуб «Север» завершил на первомм месте среди семи команд Северо-Западного региона.

Александр Петухов, главный тренер ФК «Север»: «В принципе, всё удачно. В прошлом году мы менее удачно начали, уже во втором туре потеряли очки. Сейчас только в предпоследнем туре первого круга. Идём на данный момент уверенно, с отрывом в четыре очка от ближайшего претендента. Поэтому считаю, что пока, на данный момент, всё у нас хорошо в команде».

В новом сезоне в команду пришли и новые игроки. Один из них - нападающий Дмитрий Суконкин. Уроженец Мурманска, проживший почти всю жизнь в Северной Столице, присоединился к нашему клубу буквально три недели назад. В последней игре против «Химика» проявил себя очень хорошо, забив два гола из четырёх.

По словам футболиста, с командой быстро получилось наладить контакт.

Дмитрий Суконкин, игрок ФК «Север»: «Потому что я многих ребят уже давно знаю. Поэтому каких-то проблем вливания в коллектив вообще не было. И мои ожидания, которые были, они оправдались. Нет такого, что ты не можешь надеяться на кого-то. Ты понимаешь, что это твой партнёр, ты можешь в любой момент ему отдать или где-то там чуть отдохнуть и тебя подстрахуют, тебе помогут».

Капитан команды Михаил Слащев отмечает, что несмотря на хорошие результаты, нельзя расслабляться. Важно держать себя в тонусе.

Михаил Слащёв, капитан команды ФК «Север»: «Мы не можем стоять на месте, всегда нужно развиваться. Мы не можем почивать на лаврах, хоть мы сейчас и на первом месте. Всё равно нужно двигаться вперёд, тренироваться, работать и тогда мы доплывём до первого места».

Конечно, речь идёт о победе в чемпионате. Но чтобы достичь победы на этом поприще есть так же и элементы, которые важны, например, более развитая инфраструктура, а ещё и финансовые вложения людей, заинтересованных в развитии клуба.  

Дмитрий Швайко, начальник ФК «Север»: «Мы планировали, что будем принимать участие во второй лиге, потому что по составу команда готова бороться за призовые места во второй лиге. Но тут в связи с ситуацией, что нам отказали в финансировании, пришлось от этой цели отказаться. Ходили, общались со многими руководителями предприятий, собственниками общались. Банально, как они ответили: «Нам это не надо».

Как отмечает тренерский состав, поддержка болельщиков на севере бесценна. Благодаря ей игроки чувствуют себя лучше и играют энергичнее. 

Александр Петухов, главный тренер ФК «Север»: «Огромное, большое спасибо болельщикам, потому что они гонят всё время команду. Это очень приятно, когда мы играем на выезде с другими клубами. Там такого нет. И то, что приходят дети на стадион, вот эти малыши эти мячи подают – они меньше, чем сам мяч, и то бегут за ним. Это очень приятно и приятно смотреть на фанатский сектор, где постоянно не замолкают и поддерживают нашу команду».

Прийти поболеть за одну из самых северных команд по футболу можно 8 августа на Центральный стадион в 19.00. ФК «Север» выйдет на поле против футбольного клуба «Тосно», приехавшего к нам из Ленинградской области.

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