Поклялись в верности Отчизне новоиспеченные юнармейцы Полярного

В гимназии прошла десятая церемония вручения красных беретов юным патриотам страны.

Слова юнармейской присяги в актовом зале гимназии Полярного звучат в десятый раз: на верность Отчизне присягнули учащиеся шестого и восьмого классов – всего около 45 юных патриотов получили право носить звание «юнармеец».

Первой поздравила ребят с новым этапом жизни руководитель образовательного учреждения: «Надо помнить о том, какой нелёгкий путь пройден предками - вашими прадедами, дедами».

Не только помнить, но чтить и передавать историю поклялись на десятой юбилейной церемонии посвящения в юнармейцы гимназисты. Возглавляет отряд Александр Павлов, который без раздумий принял решение не только примкнуть к юнармейскому братству, но и взять на себя ответственность за товарищей – всё, как завещали героические предки.

Александр Павлов, командир юнармейского отряда МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Я считаю, что, в первую очередь, юнармеец должен нести добро, хранить память о павших героях, защищавших наши рубежи. И самой значимой строкой считаю слова: «Чтить память героев, защищавших свободу и независимость нашей Родины». Я должен нести гордое звание «юнармеец», участвовать в волонтёрских мероприятиях, которые принесут пользу нашей стране».

Такую пользу регулярно в меру своих сил приносит юнармеец и Кирилл Бут. Ежегодно вместе с одноклассниками и семьей он создаёт социальные и патриотические проекты. Например, в одном из последних постарался изучить вопросы поддержки специальной военной операции волонтёрами муниципалитета.

Кирилл Бут, юнармеец МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «В одном из проектов изучал базовые национальные ценности, принимал участие в плетение маскировочных сетей».

Красные береты – символ преданности и отваги – юнармейцам вручили шефы – военнослужащие Кольской флотилии Разнородных сил Северного флота. Они наказали ребятам не порочить гордого звания юного патриота.