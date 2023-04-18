Поколение, которое «силой мысли» заставляет роботов двигаться, подрастает в снежногорском детском саду

Инженерно-технические кадры воспитывают с младших групп, для этого используют простые механизмы – конструкторы.

Конечно, через игру проще всего увлечь ребёнка заниматься делом не просто полезным, а развивающим! Яркие детали в руках малышей быстро приобретают форму, кажется, даже инструкция для них уже лишняя – включается фантазия. Но самое впечатляющее впереди, когда игрушка начинается двигаться и не сама по себе, а по заданному ребёнком пути.

Мария Лесковская, воспитатель МБДОУ №8, г. Снежногорск: «Мы учимся программировать роботов, задавать алгоритм для каждого робота: сами выстраиваем путь и пишем программу. Сегодня, например, мы изучаем региональный компонент: наше любимое Баренцево море».

Кстати, в прошлом году Мария Анатольевна стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели России». И вполне заслуженно, благодаря увлеченности её и коллег детский сад «Якорёк» города Снежногорска получил грант на реализацию инженерно-технических программ. В учреждении открыли первую в ЗАТО Александровск инженерную группу, шефами малышей стали школьники инженерного класса. Это, признаются воспитатели юных конструкторов, часть большого профориентационного процесса.

Юлия Попова, воспитатель группы инженерной направленности МБДОУ №8, г. Снежногорск: «Мы живём в ЗАТО Александровск, градообразующим предприятием нашего города является СРЗ «Нерпа», поэтому важно, чтобы наше поколение было инженерной направленности».

Три инженерных бюро функционируют на базе восьмого детского сада: это Центр технического творчества, креатив-центр «УМничка» и площадка «Полидрон». Система их работы выстроена так, чтобы ребята могли осваивать технические науки постепенно, начиная с более лёгких материалов, переходя к настоящему проектированию и построению алгоритмов.

Галина Митюшина, заведующая детским садом №8, г. Снежногорск: «Начиналось всё с простых конструкторов, затем стали приобретать «Лего», конструкторы «Гиго», закуплен был «Полидрон», а сейчас выходим на новый уровень – внедряем нейротехнологии».

К слову, «Якорёк» - участник федерального проекта по нейротехнологиям. Если смотреть масштабно, то это первая ступень к созданию протезов и, например, роботов-поводырей. Более частная практика в дошкольных и специализированных учреждениях поможет деткам, включая малышей с особенным развитием, расширить свои возможности.