Поколение Z c ЕГЭшным дефектом

В Мурманском государственном арктическом университете стартовала II Всероссийская научно-практическая конференция «Цели и ценности современного образования». В течение трёх дней ведущие специалисты области, других регионов, а так же Норвегии обсудят перспективы развития, проблемы современной системы образования, а так же представят совместные проекты с зарубежными гостями.

Мурманский государственный арктический университет, не изменяя традициям, обучает педагогов и готовит их к работе в школе, детских садах и колледжах. Высшее учебное заведение в этих стенах существует уже почти 80 лет, но своё нынешнее название оно получило всего 3 года назад. Перед педагогами университета много лет стоит одна и та же ответственная задача: готовить достойных учителей, которые дадут не только академические знания своим будущим подопечным, но и помогут ребятам развиваться духовно.

- Мы сегодня имеем дело с поколением Z. Это очень интересные ребята, они многозадачники, они могут одновременно заниматься многими проектами, они – перфекционисты и, если делают что-то, то делают очень хорошо, - отмечает в своём докладе Дмитрий Левитес, доктор педагогический наук, заслуженный учитель России, профессор МАГУ. - Они склонны к волонтёрской деятельности, к благородным делам и поступкам. Но есть и некоторые проблемы. Связанные, в частности с тем, что это ребята ЕГЭшного поколения.

В своём докладе Дмитрий Григорьевич рассмотрел очень важную тему, которую часто упускают из вида, - призвание. Профессор с многолетним опытом уверен, что поступивший ради корочки на специальность педагога, хорошим учителем не станет. А такая ситуация в России сплошь и радом: куда баллов хватило – на того и пошёл учиться. Всё же быть настоящим учителем трудно и не все ожидания оправдают себя.

- Сегодня мы сталкиваемся с проблемой неверия и недоверия к учителю, - отмечает Валерий Черник, заведующий кафедрой педагогики МАГУ. - Мы сталкиваемся с тем, что учитель загнан. И даже загнан более, чем заяц в природе. Как когда-то говорил один классик, что русский учитель загнан как заяц. Этот и вал бумаг, он мучает всех и терзает.

Неудобства системы образования и трудности самой профессии пугают и учеников вуза. Однако молодое поколение в силе изменить то, что сегодня имеется в этой сфере, поднять на новый уровень привычную нам школу. Чтобы набраться опыта и понять, в каком именно направлении двигаться, 15 студентов из МАГУ отправилось в норвежский Арктический университет и вместе с со своими иностранными коллегами прошли практику в местном детском саду. В это время их скандинавские сверстники посетили мурманские дошкольные учреждения. По завершению рабочей поездки каждый будущий преподаватель поделился своими впечатлениями с кураторами проекта. Первое, что бросилось в глаза, это необычные уличные уроки. «Я считаю, что норвежские дети не такое большое количество времени проводят на улице, чем русские дети. Но занятия у нас проводятся на улице в большей степени, чем в России, - рассказывает Мерзлякова Елена, преподаватель норвежского Арктического университета (г.Альта, Норвегия). – На свежем воздухе проводятся занятия, например, по развитию речи, математике, по физкультуре, по природоведенью».

Такие занятия помогают детям привыкнуть к постоянно меняющимся условиям, концентрироваться и укрепляют иммунитет. В поездке приняли не только студенты вуза, но и преподаватели. Афонькина Юлия, заведующая кафедрой специальной педагогики и специальной психологии МАГУ, много лет работает над проблемой обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в обычной школе. Сегодня этому она и посвятила своё выступление. «Здесь я бы отметила комплексе проблем. На первый план сейчас выходят именно недоступность среды, хотя в этом направлении сделано уже много, но остаются отношеньческие барьеры, которые являются более серьёзными, наиболее труднопреодолимыми, - говорит Юлия Афонькина, заведующая кафедрой специальной педагогики и специальной психологии МАГУ. - Я считаю, что в первую очередь нужно работать с ценностями, которые определяют в образовании выбор методов, форм, средств, педагогических моделей».

Чтобы на деле увидеть продуктивные и весомые изменения необходимо воспитывать именно студентов – будущих учителей. Но сделать это могут только преданные своему делу ветераны профессии. Конференция в Мурманском государственном арктическом университете продлится три дня. В программе не только доклады профессионалов, но и круглый стол, семинары и лекции.