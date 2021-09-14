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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.21 19:30

Поколение Z покоряет телевидение

Представители поколения зэд активно интересуются телевидением, соцсетями и интернетом. В «Академии телевидения» ребята могут попробовать себя в роли журналиста.

Арсений Филиппов, руководитель ДОСААФ встретился с «академиками» на пресс-конференции.

В «Академии телевидения» открылась старшая группа. Девушки и парни уже точно определились с будущей профессией. Кто-то из них планирует связать карьеру с графическим дизайном, кому-то по душе работа с камерой и технической стороной видеосъёмки. На занятиях каждый сможет узнать тонкости телевизионного мастерства.

Виктория Пантилеева, ученица «Академии телевидения»: «Я люблю общаться с людьми и брать интервью. Но пока я не могу определиться, что мне более интересно, поэтому я пришла в эту школу».

Отличительная особенность «Академии телевидения» в том, что начинающие журналисты применяют знания на практике. На пресс-конференции они задают вопросы спикерам и экспертам как настоящие профессионалы. В этот раз под натиском пытливых ребят пытался устоять Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области. Именно на базе ДОСААФ студенты учатся основам журналистики.

Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального отделения ДОСААФ Мурманской области: «Во-первых, мы объединили усилия и создали «Академию телевидения» на базе ДОСААФ. Теперь подростки могут приходить, это даёт возможность развитию их общения, они учатся не боятся выступать, быть на публике, задавать вопросы».

«Академия телевидения» продолжает набор учеников в возрасте от 14-ти до 17 лет. Подробную информацию можно найти в соцсети «ВКонтакте» и на сайте ТВ51.ru или узнать, позвонив по телефону 75-31-31.

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