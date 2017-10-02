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День за днём с «Арктик-ТВ»02.10.17 19:30

Покорение атомоходом «Арктика» Северного полюса северяне не забыли

В этом году исполнилось 40 лет с момента покорения Северного полюса надводным судном. Первым, несмотря на многие попытки других, к «шапке мира» пришёл советский атомный ледокол «Арктика». В Мурманске, откуда стартовала легендарная экспедиция, состоялась встреча участников клуба «Историческая гостиная».

Это сейчас атомоходы несколько раз во время круизного сезона совершают  путешествия на Северный полюс. Некогда тяжёлое испытание сегодня стало дорогим развлечением для туристов, которые фотографируют белых  медведей и устраивают хороводы, стоя на самой верхушке Земли. 40 лет назад, когда к полюсу через толщу замерзшей воды рвался  ледокол «Арктика», на борту судна все каюты были заняты учёными. Никто не знал, как пройдёт одна из самых важных экспедиций ХХ столетия, ведь добраться  до самой северной точки Земли  исследователи, рискуя жизнью, до этого пытались неоднократно. 

- Это первый случай, когда надводное судно достигло Северного полюса. Предыдущая была, когда экспедиция, возглавляемая Седовым, не смогла дойти до своей цели, - рассказывает историю освоения Северного полюса Никита Калинин, ученик кадетской школы. - К сожалению, половина команды той экспедиции не смогла выполнить свою задачу и отважные путешественники погибли.

Но даже на атомном ледоколе покорение полюса не было простым делом, отмечают участники исторического клуба, собрание которого состоялось на борту ещё одного легендарного атомохода «Ленин». Из-за плохой видимости «Арктику» несколько раз зажимало тяжёлыми паковыми льдами. Плохо было и с навигацией, которая в то время не отличалась точностью, а ведь покорителям снежных просторов было важно выйти точно к Северному полюсу.  

- Самое главное, цель нашей встречи, обратить внимание юных жителей Мурманска на важность морской профессии, на уважение к нашей истории, сказал во время заседания клуба Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Немного печально морякам и любителям истории от того, что легендарная «Арктика» свой последний рейс совершила в 2008 году, после чего была  выведена из состава флота и теперь ждёт своей участи: либо утилизации, либо переоборудование в музей, в которое верится всё меньше. Впрочем, легендарное имя будет жить - на Балтийском заводе уже строится новый ледокол, который так же нарекли  «Арктика».

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