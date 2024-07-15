Стартовал региональный фотоконкурс «На Севере – отдыхать!»Бойцам СВО хотят расширить возможности для получения медпомощи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.07.24 19:30

Покорить север на досках, стоптав три пары кроссовок!

Именно это задумали два парня из Красноярска, когда отправились в экстремальное путешествие на лонгбордах без средств связи.

Дорога была непростая, но позади большая часть и, значит, их заветная цель скоро осуществится.

Корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова встретилась с атлетами перед их стартом из Мурманска и узнала, сколько кроссовок они стопчут за время путешествия.

Артем Владимиров и Сергей Бастрыкин – два профессиональных скейтбордиста с большим опытом путешествий. Возможно, по заветам приписанной Фёдору Конюхову фразы: «А чего дома сидеть?», - они решили направить энергию на необычную цель. Молодые люди пересекают Карелию и Заполярье на лонгбордах.

Артем Владимиров, графический дизайнер, документальный фотограф, атлет: «Стартовали мы в Петрозаводске 21 числа. Преодолели Карелию примерно за две недели, пересекли Полярный круг. К сожалению, не было стелы, чтобы как-то отметить это всё. Очень понравился Медвежьегорск в Карелии. А когда приехали в Кандалакшу, то свернули на машине в сторону Варзуги и Умбы (мы только Колу едем на досках). Очень сильно заполнилась деревня Кашкаранцы: просто в самое сердце Белое море, отдельно стоящий храм на берегу, маяк. Там ещё алтарник новый, так классно было! Наверное, самое яркое впечатление было Кашкаранцы и подъезд к Мончегорску. Мы въезжали ночью - полярный день, индустриальный пейзаж. Очень сильно запомнилось».

Такого рода путешествия - редкое явление даже в мировых масштабах, а для России и вовсе беспрецедентное. Атлетам предстоит пересечь более 1000 километров и без гаджетов. Путь держат по бумажным картам, применяя навык ориентирования на местности, а также помощь людей, встреченных в пути. Отметим, что с собой у них только небольшие рюкзаки.

Сергей Бастрыкин, скейтбордист, художник, продюсер документального кино: «Минимальный набор одежды. Есть то, что на мне и в чём в городе ходить: штаны, футболка, комплект носков, куртка, дождевик. У меня лежит горелка, газ, палатка, спальник. У Артема лежит все киносъёмочное: винты, проводульки, заряжалки, пауэрбанки и так далее. Тоже спальник есть и еда, вода – остальное».

Преодолевая по 50 км в день в свободном режиме, путешественники доберутся до финиша в Борисоглебском 19 июля.

Вы спросите, зачем им это?

Сергей Бастрыкин, скейтбордист, художник, продюсер документального кино: «Мы пока сами не поняли, но очень хочется это делать и рассказывать. Предыдущий опыт показал, что народу нравится и специалистам, профессионалам кинодеятельности тоже нравится. К нам позже приедет киносъёмочная группа из Красноярска, с которой мы будем доснимать более детально что-то постановочное, чтобы получилась красивая картинка».

Лонгбордисты признаются, что в дороге не страшно, особенно в полярный день, когда можно ехать даже ночью. Конечно, управляя лонгбордом, они стаптывают свои беговые кроссовки.

Сергей и Артем покидают Мурманск во второй паре обуви. На пути к финишу они поменяют ещё одну. За время путешествия убьют на дорогах по три пары кроссовок.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире06:30Новости. Информационная программа. (12+)07:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)07:30Новости. Информационная программа. (12+)
-PRO Деньги (16+)За год отпускной бюджет россиян вырос на 9%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 7 копеек, евро укрепляется почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Бойцам СВО хотят расширить возможности для получения медпомощи
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика