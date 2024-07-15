Покорить север на досках, стоптав три пары кроссовок!

Именно это задумали два парня из Красноярска, когда отправились в экстремальное путешествие на лонгбордах без средств связи.

Дорога была непростая, но позади большая часть и, значит, их заветная цель скоро осуществится.

Корреспондент «Арктик-ТВ» Кристина Харатова встретилась с атлетами перед их стартом из Мурманска и узнала, сколько кроссовок они стопчут за время путешествия.

Артем Владимиров и Сергей Бастрыкин – два профессиональных скейтбордиста с большим опытом путешествий. Возможно, по заветам приписанной Фёдору Конюхову фразы: «А чего дома сидеть?», - они решили направить энергию на необычную цель. Молодые люди пересекают Карелию и Заполярье на лонгбордах.

Артем Владимиров, графический дизайнер, документальный фотограф, атлет: «Стартовали мы в Петрозаводске 21 числа. Преодолели Карелию примерно за две недели, пересекли Полярный круг. К сожалению, не было стелы, чтобы как-то отметить это всё. Очень понравился Медвежьегорск в Карелии. А когда приехали в Кандалакшу, то свернули на машине в сторону Варзуги и Умбы (мы только Колу едем на досках). Очень сильно заполнилась деревня Кашкаранцы: просто в самое сердце Белое море, отдельно стоящий храм на берегу, маяк. Там ещё алтарник новый, так классно было! Наверное, самое яркое впечатление было Кашкаранцы и подъезд к Мончегорску. Мы въезжали ночью - полярный день, индустриальный пейзаж. Очень сильно запомнилось».

Такого рода путешествия - редкое явление даже в мировых масштабах, а для России и вовсе беспрецедентное. Атлетам предстоит пересечь более 1000 километров и без гаджетов. Путь держат по бумажным картам, применяя навык ориентирования на местности, а также помощь людей, встреченных в пути. Отметим, что с собой у них только небольшие рюкзаки.

Сергей Бастрыкин, скейтбордист, художник, продюсер документального кино: «Минимальный набор одежды. Есть то, что на мне и в чём в городе ходить: штаны, футболка, комплект носков, куртка, дождевик. У меня лежит горелка, газ, палатка, спальник. У Артема лежит все киносъёмочное: винты, проводульки, заряжалки, пауэрбанки и так далее. Тоже спальник есть и еда, вода – остальное».

Преодолевая по 50 км в день в свободном режиме, путешественники доберутся до финиша в Борисоглебском 19 июля.

Вы спросите, зачем им это?

Сергей Бастрыкин, скейтбордист, художник, продюсер документального кино: «Мы пока сами не поняли, но очень хочется это делать и рассказывать. Предыдущий опыт показал, что народу нравится и специалистам, профессионалам кинодеятельности тоже нравится. К нам позже приедет киносъёмочная группа из Красноярска, с которой мы будем доснимать более детально что-то постановочное, чтобы получилась красивая картинка».

Лонгбордисты признаются, что в дороге не страшно, особенно в полярный день, когда можно ехать даже ночью. Конечно, управляя лонгбордом, они стаптывают свои беговые кроссовки.

Сергей и Артем покидают Мурманск во второй паре обуви. На пути к финишу они поменяют ещё одну. За время путешествия убьют на дорогах по три пары кроссовок.