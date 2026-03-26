Покорять достопримечательности Заполярья лучше с проверенными людьми, которых становится больше

Будущие гиды и экскурсоводы региона продолжают проходить обязательную аттестацию, показывая знания по истории и правильному проведению экскурсий.

Первый этап аттестации будущих гидов заключается в теоретической части: претендент должен ответить на 30 вопросов, необходимый минимум – 23 правильных ответа. А второй этап уже серьезнее, здесь будущему экскурсоводу предстоит защитить свой туристический маршрут перед комиссией. В этот раз она состоит из 10 человек.

Дмитрий Бабенко, гид, член аттестационной комиссии: «Примерно, с первого раза сдаёт только половина … Я бы сам себя не аттестовал с первого раза».

Опытные гиды отмечают, что сейчас экзамен становится более применимым к реальным условиям и старается помочь будущему экскурсоводу качественно разбираться в самых популярных темах. Например, таких как, когда лучше ловить северное сияние. В этот раз на экзамене 6 сдающих.

Александр Коншин, претендент: «Я понимаю важность этого мероприятия. И, конечно, всё должно быть в рамках закона».

На практической части претенденты на статус гида не просто рассказывают о своих экскурсиях, но и отвечают на вопросы комиссии. Эмоций и переживаний много, но на кону качество оказания услуг и лицо нашего региона для туристов со всего мира. Так что поблажек не делают.

Кстати, чтобы быть уверенным в гиде, который будет вас сопровождать во время путешествия, можно обратиться к единому федеральному реестру экскурсоводов-гидов и гидов-переводчиков.

Андрей Удовик, начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области: «На территории Мурманской области 227 экскурсоводов-гидов и гидов-переводчиков, из этих 227 - 28 это гиды-переводчики, которые оказывают услуги у нас на территории Мурманской области. Все они внесены в федеральный реестр экскурсоводов-гидов и гидов-переводчиков. Этот реестр у нас размещается на сайте Министерства туризма предпринимательства Мурманской области».

Аттестация действует 5 лет. Все это время гид при оказании услуг обязан носить с собой удостоверение-бейдж.