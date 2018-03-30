Покой им только снится

В Снежногорске работали специалисты Государственной жилищной инспекции. Поводом для приезда контролёров послужили жалобы граждан на некачественные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

В списке проверяющих адреса на улице Октябрьской, откуда поступили жалобы жильца на недостаточно горячие батареи и температуру воды из горячего крана.

В управляющей компании констатируют: обращений в их адрес не было. Жилец обратился напрямую в ГЖИ. Специалист инспекции в сопровождении представителей УК «Вьюжный» проводит необходимые замеры.

Жилец имеет право проводить замеры самостоятельно, но только сертифицированным прибором, акты составлять соответствующим образом и направлять в ГЖИ. Жилинспектор отмечает, что прежде всё-таки стоит обратиться в свою управляющую компанию. Найти решение проблемы можно уже на этом этапе.

Почему в летнее время полотенцесушитель в ванной у кого-то горячий, у кого-то нет? Возможная причина - в конструктивных особенностях системы отопления многоквартирного дома. Представитель инспекции заверила, что с претензией разберутся, дополнительно изучат схему теплосетей в доме.

- Выездные проверки для инспекторов по обращениям граждан – дело привычное. Проблем и вопросов в сфере ЖКХ хватает, - резюмирует Юлия Князькова, главный специалист инспекторского отдела Государственной жилищной инспекции Мурманской области.