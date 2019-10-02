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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.10.19 19:30

Покрышки и груды асфальта убрали с улиц Мурманска

В Мурманской области продолжается уборка стихийных свалок, нанесенных на интерактивную карту Общероссийского народного фронта. Активисты ОНФ выехали на объекты, на которых были замечены груды покрышек и горы асфальта.

Непонятно откуда взявшаяся лодка набитая доверху бытовым мусором и бутылками из-под пива, старые покрышки, сваленные в кучу все это долго лежало в сопках на улице Шабалина. Активисты ОНФ после полученного сигнала о таком беспорядке обратились в профильное министерство, через некоторое время свалку ликвидировали. Чтобы убедиться в отсутствии отходов решили приехать на участок лично. Эта территория обозначена на интерактивной карте Общероссийского народного фронта и находится на особом контроле.

Светлана Рудакова, член регионального штаба ОНФ в Мурманской области: «Продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок, нанесенных на интерактивную карту ОНФ. На сегодняшний день на карте отмечено 147 объектов, 79 из которых устранено».

Еще один объект, отмеченный на карте - свалка строительных отходов на Рогозерской. Сейчас здесь чисто, но буквально недавно территория была полностью завалена: помимо покрышек, картонных коробок, досок и бетонные конструкции, сюда вывозили куски асфальта и щебня, такой мусор наносит непоправимый вред экологии и здоровью человека и считается отходами IV класса опасности. Любопытен тот факт, что эта территория стала функционировать, как стихийный полигон для ненужных стройматериалов. Регулярно объект освобождают от завалов, но через некоторое время на том же самом мусор появляется вновь.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ Мурманской области: «Один раз мы эту свалку с помощью администрации города Мурманска уже убирали, но через определенное количество времени к нам люди опять стали обращаться, что огромными самосвалами опять свозится сюда строительный мусор, мусор дорожники свозят. Хотелось бы еще активной работы, в том числе и контролирующих структур по выявлению таких горе-людей, которые свозят, загрязняют наши города».

Общественный контроль народного фронта будет продолжать работу, чтобы обнаружить и ликвидировать такие несанкционированные свалки во всех муниципалитетах Мурманской области.

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