Покупаем в Мурманске верхнюю одежду норвежских и финских брендов

Последние три дня в Мурманске работает «Нордическая выставка». Ещё есть возможность приобрести демисезонные и летние коллекции верхней одежды норвежских и финских брендов, привезенные из закрывшихся магазинов в Санкт-Петербурге.

Наш рынок покинули крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды. Остро встал вопрос о том, что же делать владельцам бизнеса с товаром, который остался на территории России. Так российской компанией «Орсо Групп» было принято решение о создании локального проекта «Нордическая выставка», на которой распродаются качественные вещи по привлекательным для клиентов ценам.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых россиян, которые считают, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает, что мы не можем распродать товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе, и как только закрываются магазины, она выкупает этот товарный остаток. Раньше мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапландия», сейчас распродаём товарный остаток с магазинов «Норвэй» и с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Представляю вашему вниманию облегчённый бомбер от норвежской фирмы «Бьёрн Ларсен». Сверху идёт трёхслойная мембрана, она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри подкладка - авиационный нейлон. Все бомберы идут на климат-контроле, вам в нём будет комфортно, у него много карманов».

Валентин, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

По 14 июля с 10 до 20 часов в Мурманске женские и мужские куртки со скидками до 70% будут представлены на «Нордической выставке» по адресу: проспект Героев-североморцев, 45, 2-й этаж (остановка общественного транспорта «Улица Магомета Гаджиева». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.