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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.24 19:30

Покупаем зимнюю современную одежду по выгодным ценам на «Норвежской выставке»

Январская погода намекает на то, что пора утепляться. Сделать это можно на «Норвежской выставке», где представлена новая партия одежды из мембранной такни.

В январе характер погоды будет неустойчивым. Морозы будут чередоваться с оттепелями, не исключены метели. С такими природными явлениями лучше всего справляется мембранная ткань, уверены специалисты. Эту технологию, в том числе применяют и скандинавские бренды верхней одежды. Именно такие изделия, да ещё и по выгодным ценам, представлены на «Норвежской выставке».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у мурманчан, есть уникальная возможность приобрести качественную фирменную одежду».

Эксперты советуют делать крупные покупки сейчас, особенно те, которые планировали давно, но по разным причинам откладывали. Ведь ценны в будущем вырастут. Например, для тех, кто хочет приобрести качественную фирменную «Аляску», есть уникальная возможность купить её сейчас на «Норвежской выставке» в Коле, Мончегорске и Апатитах.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке. Это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает и не продувается ветром, сама по себе еще и дышит. Выполнена в разных расцветках: бордовый цвет, тёмно-синий и красивый белый».

Покупатель: «Купила дубленку, очень довольна. Девочки помогли мне выбрать, спасибо всем!».

Только по 15 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Коле по адресу: Советский проспект, 26а (в торговом центре  «Советский»); в Мончегорске на центральной площади в Торговом Доме «Дружба» по адресу: проспект Металлургов, 34 (цокольный этаж) и  в Апатитах на улице Бредова, 26а (ориентир - воздушные шары).

 

 

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