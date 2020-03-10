Полёт дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота заинтересовал НАТО

Два экипажа дальних противолодочных самолётов Ту-142 Северного флота отработали над водами Северного Ледовитого и Атлантического океанов дозаправку в воздухе от самолёта-танкера Ил-78.

Продолжительность полёта экипажей Ту-142 над морем составила более 13 часов. В ближней и средней зоне безопасность наших самолётов обеспечивали истребители МиГ-3. На различных этапах полёта сопровождение Ту-142 осуществляли и истребители ВВС НАТО.

Экипажи противолодочных самолётов успешно провели тренировку по решению задач в дальней морской зоне. Их полёты были выполнены в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Маршрут проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана. Общая протяженность составила около 10 тысяч километров.

После выполнения поставленных задач лётчики успешно выполнили посадку на один из аэродромов Северного флота.