Полёт фантазии: лётную тему раскрывает Дмитрий Новицкий в своей персональной выставке «Терминал 51»

Это ретроспективная экспозиция, которая открылась в музее Полярного.

Пошёл по стопам матери-художницы, но не обошлось без личного опыта: Дмитрий Новицкий не сразу стал рисовать, после школы пробовал себя в промышленной авиации.

Дмитрий Новицкий, художник, г. Мурманск: «Мама никогда не давила, а когда пришло время выбирать профессию, я пошёл в авиационную промышленность».

Лётное прошлое оставило не просто неизгладимое впечатление, оно продолжает красной нитью проходить по всему творчеству художника. Так в музее Полярного открылась персональная выставка Дмитрия Новицкого «Терминал 51». Для первых посетителей мастер провёл экскурсию лично, наполнив визуальные ряды смыслом.

Ольга Фёдорова-Толстая, художник, г. Полярный: «Под большим впечатлением. Вблизи интересно рассматривать, какие приёмы использованы. Ещё интереснее было послушать, потому что, когда ты смотришь, то это просто симпатичная картинка, а когда узнаешь, какая история за ней стоит, то это впечатляет».

Художнику всегда должно быть, что сказать, уверен Дмитрий. И подход к написанию картин у него особенный.

Дмитрий Новицкий, художник, г. Мурманск: «Мне нравится сам процесс исследования, находить темы, что-то изображать. Потом уже работы живут своей жизнью, я даже забываю, что это я сделал».

Исследования выходят далеко за рамки графики и пленэров. Новицкий с удовольствием берётся за создание муралов и изготовление снежных скульптур. Впрочем, такие композиции творческое начало несколько подавляют – строгие чертежи, согласования не позволяют развернуться, нет ощущения полёта. А вот в развернувшейся ретроспективной экспозиции есть пространство для свободы. 

Кирилл Гоов, посетитель выставки, г. Полярный: «Мне больше нравятся юмористические картины, сказочные, фентази».

Своим опытом и знаниями творец активно делится с молодыми художниками – Дмитрий преподает в Детской художественной школе Мурманска.

