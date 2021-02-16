Полёты в ночных условиях над побережьем Кольского залива – хорошая школа для военных лётчиков

Экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолётов Ка-27, а также штурмовых Ка-29 Северного флота отработали полёты в ночных условиях над побережьем Кольского залива.

Всего в полётах приняли участие 12 экипажей отдельного корабельного вертолётного авиаполка. Их работу в небе обеспечил личный состав инженерно-авиационной службы. Вертолётчики отработали пилотирование, навигацию и навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью в условиях низкой температуры воздуха.

Такие упражнения входят в обязательную программу подготовки, что позволяет применять авиацию круглогодично, в том числе в период полярной ночи, продолжительность которой в Арктике составляет до нескольких месяцев.

Ка-27 - основной вертолёт морской авиации ВМФ России. Он выпускается в противолодочной и поисково-спасательной модификациях.