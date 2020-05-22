Полевой госпиталь в Кольском районе будет готов к июню

В Кольском районе продолжается размещение полевого госпиталя вместимостью до 700 мест для оказания качественной медицинской помощи заболевшим коронавирусной инфекцией.

Стационар в Мурмашах будет возведён до конца мая по поручению Президента России Владимира Путина и правительства Российской Федерации. Во время строительства госпиталя будут соблюдены все необходимые требования к устройству и режиму работы инфекционного стационара. В состав госпиталя войдут несколько блоков: отделение интенсивной терапии, реанимационное, а также палатное отделение общего лечения.

Руслан Назаров, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области: «МЧС России совместно с правительством Мурманской области мобилизировали все силы и средства для решения поставленных задач, продолжает работу аэромобильный госпиталь МЧС России».