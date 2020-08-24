Полезная встреча на форуме «Армия–2020»

На территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» состоялось открытие международного военно-технического форума «Армия–2020» и Армейских международных игр. В церемонии открытия принял участие и глава Мурманской области Андрей Чибис.

В этом году на выставке около 1,5 тысячи организаций и предприятий промышленности представят более 28 тысяч экспонатов. На полях форума состоялась рабочая встреча Андрея Чибиса с председателем правления, гендиректором Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым, по итогам которой достигнута договоренность об участии корпорации в подготовке кадров для своих заводов или производств на базе Мурманского государственного технического университета.

Форум продолжит работу до 29 августа.