Полезную лекцию для людей преклонного возраста провели специалисты Первого Мурманского общества взаимного кредита

В Мурманском комплексном центре социального обслуживания населения многолюдно. Тема встречи для посетителей центра более чем актуальна. Увы, многие пенсионеры сталкиваются с телефонными или же кибермошенниками.

В Мурманском комплексном центре социального обслуживания населения многолюдно. Тема встречи для посетителей центра более чем актуальна. Увы, многие пенсионеры сталкиваются с телефонными или же кибермошенниками.

Мария Качерская, заведующая социально-реабилитационного отделения Мурманского комплексного центра социального обслуживания населения: «На базе нашего учреждения проходят различные мероприятия для граждан старшего поколения. Информационные беседы, чтобы они могли вовлекаться в активную социальную жизнь, безопасно взаимодействовать с различными сервисами. Мы обучаем их компьютерной грамотности и для этого приглашаем различных специалистов».

Спикером этой встречи выступила руководитель службы экономической безопасности одной из финансовых организаций Мурманска. Что делать, если с карты украли деньги? Как обезопасить средства на счетах и к кому обращаться в случае, если донимают мошенники?

Александра Евсиенкова, руководитель службы экономической безопасности Первого Мурманского общества взаимного кредита: «Проблема финансового мошенничества не теряет свою актуальность. Зачастую жертвами мошенников становятся люди пожилого возраста. Первое Мурманское общество взаимного кредита не могло остаться в стороне. Большинство наших пайщиков, особенно пайщики, хранящие у нас свои сбережения, являются людьми старшего поколения. Мы хотим обезопасить их и защитить своих земляков».

Некоторые из участников встречи уже сталкивались с разного рода телефонными преступниками.

Светлана Волкова, пенсионер: «Я от соседки слышала, что ей позвонили и спрашивают: «Ты меня узнала?». Она не называет своё имя, та, которая ей звонила. А она говорит: «Не узнаю». А ей говорят, что вспоминай… Потом выяснилось, что это была мошенница».

Людмила Суворова, пенсионер: «Звонят почти каждый день мошенники, в основном московские номера. Я уже запомнила +7 495 - обычно эти номера, постоянно предлагают какие-то услуги. Вчера мне, например, звонили, говорят, что списывают долги в федерального значения. Я сказал: «Спасибо, мне не надо». Сразу же ложу трубку».

Чтобы предостеречь пожилых людей, такие встречи в центре проводят регулярно.