Полезные советы от врача-реаниматолога в жаркое лето Заполярья

В связи с установившейся жаркой погодой по всей Мурманской области северяне активно проводят свободное время на природе. Конечно, нередко их тянет окунуться в прохладную воду.

Напомним, что в Заполярье до недавнего времени не было водоёмов, где официально разрешено купание. Единственный сертифицированный арктический пляж находится на озере Канентъявр. И даже там решение окунуться в воду связано с риском для жизни, тем более, если до этого вы принимали алкоголь.

Также важно соблюдать время нахождения на солнце и в тени. Нельзя допускать перегревания тела. Помните про солнцезащитный крем и головные уборы. Но ни в коем случае нельзя охлаждать организм в ледяной воде.

Василий Шмаков, врач-реаниматолог Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Процесс перегревания на воздухе приводит к резкому перепаду температуры при нахождении в воде, а это может спровоцировать явления обморока, потери сознания. И это может привести к чрезвычайным печальным последствиям».