Полезные советы от врача-реаниматолога в жаркое лето Заполярья
Напомним, что в Заполярье до недавнего времени не было водоёмов, где официально разрешено купание. Единственный сертифицированный арктический пляж находится на озере Канентъявр. И даже там решение окунуться в воду связано с риском для жизни, тем более, если до этого вы принимали алкоголь.
Также важно соблюдать время нахождения на солнце и в тени. Нельзя допускать перегревания тела. Помните про солнцезащитный крем и головные уборы. Но ни в коем случае нельзя охлаждать организм в ледяной воде.
Василий Шмаков, врач-реаниматолог Мурманской областной станции скорой медицинской помощи: «Процесс перегревания на воздухе приводит к резкому перепаду температуры при нахождении в воде, а это может спровоцировать явления обморока, потери сознания. И это может привести к чрезвычайным печальным последствиям».