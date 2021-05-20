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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.05.21 19:30

Полгода - от мечты до нового арт-объекта, украсившего площадь музея города Полярного

Работу над современным экспонатом выполняли мурманские художники и школьники города воинской славы.

Однажды, вдохновившись яркими лодками на выставке около Мурманского морского вокзала, работники историко-краеведческого музея города Полярного отпустить креативную идею не смогли. Такой объект непременно должен появиться и в Александровске. Путь от идеи к  реальному воплощению начался осенью. Арина – одна из первых участниц арт-проекта, прежде чем приступить к испонению, сначала изучала теорию под руководством мурманских художников.

Несколько уроков с различными материалами и техниками нанесения краски, и ребята, экипированные для работы, наконец, воплощают самые смелые фантазии на бортах «Екатирининского ArtBoat». На лодке появляются знакомые всем полярнинцам места и обитатели: гавань с кораблями и гнездующимися на сопках чайками.

Для многих ребят техника стрит-арт до этого была незнакома, казалось бы, не нужно особых навыков, для того, чтобы рисовать на стенах или городских объектах. Теперь же Кира уверена, что это настоящий вид искусства, требующий кропотливости и заинтересованности.

И вот, наконец, этап заключительный: лодка занимает почётное место в музее под открытым небом. Сюда прямиком из цеха 10-го судоремонтного завода его доставили в преддверии акции «Ночь музеев». Объект стал ярким пятном на городском пейзаже, уверены авторы. К тому же, такие проекты привлекают молодёжь в музеи, помогают коммуницировать с взрослыми.

Во время презентации «екатиринского арт-бота» попробовать себя в стрит-арте мог любой желающий: строители моста около музея разрешили для этого использовать ограждение. Специалисты даже заменили деформированную в результате работ часть забора, чтобы юным уличным художникам удобнее было выражать свои эмоции.

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