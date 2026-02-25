Полицейские изъяли более 30 литров нелицензированного алкоголя в Ленинском округе областного центра

Полиция работала по информации, поступившей от северян.

Во время рейда по проверке кафе и магазинов правоохранители установили два заведения с нарушениями. Одна из точек на улице Халатина, там торговали крепкой алкогольной продукцией без лицензии. Всего со склада и с прилавка магазина правоохранители изъяли более 30 литров контрафактного спиртного.

На владельца торговой точки возбудили два административных дела и теперь ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей.

Также полицейские выявили нарушения в кафе на проспекте Героев-североморцев. Там продавали крепкий алкоголь на вынос без вскрытия потребительской упаковки, что запрещено при оказании услуг общественного питания. На юридическое лицо составлен протокол. Штраф за такое нарушение может быть от ста до трёхсот тысяч рублей.

Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области: «В отношении организации, осуществляющей деятельность в данном кафе, возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.16, штрафные санкции от ста тысяч рублей».