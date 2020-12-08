Полицейские изъяли около 200 литров предновогодней контрафактной алкогольной продукции

Полицейские в Ленинском округе Мурманска обнаружили торговый павильон, сотрудники которого незаконно реализовывали алкоголь.

Выехав по указанному адресу, выяснилось, что у торговцев нет лицензии и сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность товаров. С объекта было изъято около 200 литров контрафактного спиртного. Сомнительная продукция помещена на временное хранение до решения суда как вещественное доказательство.

Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области: «В отношении предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность, возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 и 3 статьи 14.16 КоАП «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и по части 3 статьи 14.17 КоАП «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Теперь ему грозят штрафы до 500 тысяч рублей».