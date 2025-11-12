Полицейские Мурманской области напоминают: управление автомобилем в состоянии опьянения - одно из самых тяжких и безответственных нарушений ПДД

Повторное совершение этого правила влечёт уже не административную, а уголовную ответственность.

Цена подобной легкомысленности - человеческие жизни, а также свобода самого водителя.

Так, в Мончегорске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде.

В дежурную часть Мончегорска поступило сообщение от очевидца, что по улице Ленинградская набережная движется автомобиль, который не держит полосу, создавая угрозу для других участников движения. Вскоре возле одного из домов, полицейские увидели «Вольво», водителем которого оказался нетрезвый 36-летний житель Никеля.

Оказалось, что ранее мужчину уже лишили автомобильных прав за пьяное вождение. В отношении нарушителя теперь возбуждено уголовное дело.