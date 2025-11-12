День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.25 19:30
Полицейские Мурманской области напоминают: управление автомобилем в состоянии опьянения - одно из самых тяжких и безответственных нарушений ПДД
Повторное совершение этого правила влечёт уже не административную, а уголовную ответственность.
Цена подобной легкомысленности - человеческие жизни, а также свобода самого водителя.
Так, в Мончегорске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде.
В дежурную часть Мончегорска поступило сообщение от очевидца, что по улице Ленинградская набережная движется автомобиль, который не держит полосу, создавая угрозу для других участников движения. Вскоре возле одного из домов, полицейские увидели «Вольво», водителем которого оказался нетрезвый 36-летний житель Никеля.
Оказалось, что ранее мужчину уже лишили автомобильных прав за пьяное вождение. В отношении нарушителя теперь возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)АВТОПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА: КОГДА ВЫГОДНО ОСТАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СРОК, А КОГДА ПЕРЕВОДИТЬ ПОД ПРОМОСТАВКУ-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 7 копеек, евро теряет почти копейку-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре