Полицейские Мурманской области продолжают борьбу с незаконным оборотом алкогольной продукции

За такие нарушения одному из предпринимателей может грозить штраф до 1 миллиона рублей.

Недавно прошёл рейд в одном из заведений Мурманска, где полицейские изъяли свыше 20 литров алкогольной продукции.

Информация о незаконном обороте алкогольной продукции в одном из баров Ленинского округа поступила в УМВД России по Мурманской области из Управления по лицензированию. В ходе проверки торговой точки выяснилось, что никаких разрешений на реализацию спиртосодержащей продукции у питейного заведения нет. Владелец заведения не смог представить необходимые документы на реализуемый алкоголь.

В ходе обыска полицейские изъяли более 20 литров алкогольной продукции. В отношении предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях.

«Данный предприниматель уже не первый раз попадается на незаконном обороте алкогольной продукции, - комментирует Денис Драгунов, заместитель начальника ООПАЗ УМВД России по Мурманской области. - В последний раз штрафные санкции в отношении данного предпринимателя составили более пятисот тысяч рублей. Соответствующих выводов им сделано не было, противоправная деятельность была продолжена».