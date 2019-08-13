Полицейские наградили мурманчанина, который помог предотвратить преступление

Напомним, на остановке общественного транспорта в Ленинском округе на пожилую женщину напал злоумышленник, который с угрозами требовал у неё деньги. Грабитель при этом находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Свидетелем этого случая стал житель областного центра, который увидел в руках у преступника отвертку. Мурманчанин вызвал наряд полиции по телефону, а пока патрульная служба спешила на место происшествия, молодой человек попытался войти в контакт с агрессивным грабителем, заговорив с ним, чтобы отвлечь внимание.

Позже ранее судимого за кражу и угрозу убийством мужчину задержали. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Начальник УМВД России по Мурманской области отметил, что благодаря своевременным действиям и неравнодушному отношению Георгию Зантарая удалось пресечь тяжкое преступление.

«Героем себя не считаю, я обычный гражданин, который не остался равнодушным в этой ситуации, - говорит Георгий Зантарая. - Любой бы на моем месте поступил бы так же. А после данного инцидента у меня появилось желание поступить в органы МВД на службу».