Полицейские накрыли в Мурманске лабораторию по производству психотропных препаратов

Кустарный цех располагался в одном из гаражей областного центра.

Задержали производителя наркотических препаратов в ночное время, когда он выходил из подпольной лаборатории. Мужчина попытался сбежать от оперативников, спецназовцам пришлось открыть огонь. Подозреваемый получил ранение ноги, не представляющее угрозы для жизни и здоровья. После оказания медицинской помощи с ним были продолжены следственные действия.

30-летний житель Мурманска рассказал полицейским, что формулы для изготовления наркотиков нашёл в сети Интернет, там же закупал производные. При личном досмотре у фигуранта обнаружено и изъято свыше 120 граммов веществ, из которых можно было сделать амфитамин. Во время обыска в гараже обнаружены и изъяты химические реагенты, колбы и другие стеклянные ёмкости, предназначенные для кустарного производства наркотиков, инструкции по производству, полимерные ёмкости с порошкообразным веществом, бутылки с жидкостью.

Кроме того, в подвальном помещении гаража мурманчанин выращивал коноплю. В настоящее время гражданину предъявлено обвинение, ему грозит до двадцати лет лишения свободы.