Полицейские нашли двух подростков из Колы, которые жестоко издевались над котёнком, а потом его и убили

Видео со зверствами дети выложили в социальные сети. Такая выходка получила широкий общественный резонанс.

Уголовное дело против школьников представители органов правопорядка возбуждать не стали, так как молодым людям на момент совершения противоправного поступка было 13 и 15 лет соответственно. Тем не менее от ответственности подростки не уйдут, правоохранители будут добиваться их направления в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Материалы дела уже готовят для подачи в суд.