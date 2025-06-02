Полицейские областного центра пресекли деятельность наркосбытчика

Молодого человека задержали с поличным на проспекте Героев-североморцев областного центра.

Во время личного досмотра у него было обнаружено 9 свёртков, обмотанных в изоленту светло-бежевого цвета, с неизвестным веществом внутри. Экспертиза подтвердила, что внутри метилэфедрон.

У задержанного был изъят смартфон, в котором хранились данные о местонахождении тайников-закладок, организованных им для последующего незаконного сбыта.

В рамках предварительного следствия подозреваемый признал вину в полном объёме. Ему грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.