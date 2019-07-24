Полицейские обнаружили фуфырики в ларьке на улице Свердлова

В ходе оперативных работ полицейские пресекли незаконную продажу спиртосодаржащей продукции в одном из ларьков Ленинского округа Мурманской области. Теперь предпринимателю грозит штраф от двухсот до трехсот тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции.

Недавно в полицию поступила жалоба от местных жителей, что в одном из ларьков торгуют подпольным алкоголем. Оперативная группа незамедлительно отправилась по указанному адресу с проверкой. Оказалось, что в ларьке на улице Свердлова действительно находились много коробок с прозрачной спиртосодержащей жидкостью. На каких-то из пузырьков были этикетки «Этиловый спирт», а какие-то пластиковые бутылочки и вовсе были без наклеек. Однако продавец не смогла пояснить сотрудникам полиции, что это за алкоголь и с какой целью он находится в ларьке. Она заявила, что вообще не работает тут, а просто подменяет подругу. Однако штраф женщине всё равно платить придётся. Как и владельцу торговой точки.

За оборот этилового спирта и нелицензионного алкоголя юридическое лицо в пользу казны выплатит от двухсот до трехсот тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции.