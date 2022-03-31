Полицейские оперативно задержали рецидивиста после ограбления салона сотовой связи

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Колы 1987 года рождения, совершившего разбойное нападение на салон сотовой связи.

Следствие установило, что мужчина, будучи нетрезвым, тщательно скрыв свою внешность, вошел в салон сотовой связи. Нарушитель порядка начал угрожать продавцу, требуя деньги и дорогостоящие гаджеты. Он собрал награбленное, после чего приказал сотруднику точки сесть на пол и не двигаться.

По горячим следам полицейские задержали неоднократно судимого, в том числе за мошенничество, угон и грабеж подозреваемого. Общий ущерб салону связи составил 158 тысяч рублей.

За содеянное нарушителя может грозить до 10 лет лишения свободы.