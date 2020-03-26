Полицейские опровергают ложные сообщения о патрулировании в ТРЦ

Мурманские полицейские назвали информацию о рейдах по выявлению подростов в торговых центрах недостоверной. А такие сообщения массово появились в социальных сетях сегодня. Многие жители Мурманска поверили в этот фейк.

«С 25 марта по 12 апреля проходят ежедневные патрули по торговым центрам с 11.00 до 21.00 на выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Если вдруг ребёнок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, в автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом», - сообщается в публикациях-страшилках.

В УМВД России по Мурманской области заявили, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Полицейские призывают граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.