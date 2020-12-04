Полицейские по горячим следам нашли поджигателя дорого внедорожника в Мурманске

Предполагаемый пироман причинил ущерб собственнику автомобиля в размере более одного миллиона рублей.

Громкий холопок и вспышку света на стоянке заметил один из жителей на улице Полярные Зори, выглянув в окно, очевидец заметил удаляющуюся мужскую фигуру.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что причиной возгорания стал поджог. Полностью выгорели моторный отсек и салон иномарки. Используя записи с камер видеонаблюдения, удалось найти предполагаемого виновника ЧП.

Молодой человек свою вину в содеянном признал, и пояснил следователям, что поджог автомобиль умышленно из личной заинтересованности. Теперь подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.