Полицейские по горячим следам раскрыли кражу огнестрельного оружия в Мурманске

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что из его квартиры малознакомые собутыльники похитили гладкоствольное охотничье ружьё.

По горячим следам сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемых. Один из них уже признался в содеянном.

Молодой человек рассказал, что из похищенного ружья он планировал стрелять в лесу по банкам. Следователи уже возбудили уголовное дело. Похитителю грозит до 7 лет лишения свободы. Впрочем, и хозяин ружья не останется безнаказанным. Ему грозит штраф за ненадлежащее хранение оружия, которое открыто лежало на диване в квартире.