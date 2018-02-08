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День за днём с «Арктик-ТВ»08.02.18 19:30

Полицейские помогли оперативно доставить юного мурманчанина в больницу

Сотрудники ГИБДД пришли на помощь маме с ребёнком, которому требовалась срочная медицинская помощь. История спасения произошла ещё в конце ноября прошлого года, однако слава к инспекторам пришла только сейчас, когда мама мальчика рассказала об их героическом поступке.

Все начиналось с того, что 5-летний малыш упал. Однако, сильный  удар при этом пришёлся на голову - шов от недавней операции обильно закровоточил. Не дозвонившись до скорой, родители решили самостоятельно везти мальчика в больницу, но на полпути попали в дорожную пробку.

- Любой родитель испытывает жуткий страх в такой ситуации, - вспоминает Юлия Латышева, мама мальчика.

Юлия приняла, возможно, единственное верное решение - позвонила в ГИБДД и попросила о помощи. Экипаж Григория Баракова и Алексея Линника оказался ближе всех к месту дорожной пробки. Они примчались на вызов, оценили ситуацию и оперативно доставили маму с ребёнком в медучреждение, где ему была оказана экстренная помощь.

- Спасибо полицейским, что мне помогли, - говорит Юлия Латышева, мама мальчика. - Всем ребятам, которые нам помогли, спасибо! Надеюсь, что если с ними случится экстренная ситуация, то им помогут, как и нам.

После этого случая Юлия Латышева снова обратилась в автоинспекцию. И вновь её просьба была  удовлетворена: сотрудников ГИБДД Григория Баракова и Алексея Линника поощрили.

Отметим, в последнее время это уже пятый случай, когда мурманчане благодарят сотрудников полиции за помощь.

 

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