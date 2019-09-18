Полицейские предупреждают о возможном ухудшении дорожных условий

Температура воздуха в Мурманской области будет опускаться до - 1 градуса. Возможно выпадение осадков в виде мокрого снега.

На дорогах региона возможно образование наледи. Сотрудники полиции отмечают, что такие погодные условия существенно снижают уровень сцепления с дорожным полотном, в этом случае Госавтоинспекция советует водителям отказаться от планируемой поездки на личном автотранспорте. Так же необходимо быть предельно внимательными, стоит выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий, а также заблаговременно снижать скорость в зонах образовательных учреждений и пешеходных переходов. В период плохой погоды велосипедистам следует воздержаться от поездок, а пешеходам нужно ответственнее отнестись к переходу проезжей части.