Полицейские пресекли в Мурманске попытку сбыта особо крупной партии наркотиков

Подозреваемым оказался 24-летний житель Санкт Петербурга.

Его правоохранители задержали с поличным.

Во время досмотра молодого человека полицейскими был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что изъятый препарат массой почти в килограмм – наркотик N-метилэфедрон. Кроме того, в квартире у подозреваемого были найдены полиэтиленовые пакеты и изолента, которые предназначались для расфасовки наркотических средств.

В содеянном он сознался и пояснил, что приобрел партию зелья в интернете для дальнейшей перепродажи.

Ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.