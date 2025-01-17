Полицейские провели рейд, во время которого проверили соблюдение российского миграционного законодательство в Мурманской области

Для этого они вместе с коллегами из УФСБ и Росгвардии проверили маршрутные транспортные средства и их водителей, которые перевозят пассажиров.

Во время рейда правоохранители проверили более 20 человек.

Полицейские не обошли вниманием и таксистов. Сотрудники миграционных подразделений, Госавтоинспекции и оперативных служб выявили почти с десяток нарушений среди них. Это осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации или лицензии, вождение без водительских прав, без путевого листа, а также незаконное осуществление трудовой деятельности.

Ещё полицейские установили индивидуального предпринимателя, у которого работал таксист-иностранец без патента.

Также были осмотрены места массового проживания иностранцев в Мурманске. В отношении мигрантов, нарушивших законодательство, составлены протоколы об административных правонарушениях. Одного из задержанных суд постановил выдворить в страну гражданской принадлежности.