Полицейские раскрыли схему хищения товаров на 200 тысяч рублей с маркетплейса
Подозреваемыми стали 36-летняя жительница Никеля и её 18-летний сын.
Изучая камеры видеонаблюдения, правоохранители установили, что сотрудница пункта выдачи заказов, систематически похищала товары. Она оформляла заказы через аккаунт знакомой, потом сама или её сын забирали товары.
После этого подозреваемая проводила возврат товаров, но по факту обратно ничего не отправляла.
Оба задержанных дали признательные показания. В отношении северян возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.
