Полицейские разыскивают подозреваемого в краже из магазина электроники

В Мурманске полицейские разыскивают молодого человека, который подозревается в краже из магазина электроники.

Возле одного из прилавков Мужчина, которому на вид можно дать от 30 до 40 лет среднего роста и телосложения сделал вид, что изучает коробку с товаром, а сам в это время отрывал магнитный датчик безопасности. После этого подозреваемый беспрепятственно покинул торговую точку. Он был одет в толстовку синего цвета, темные брюки, черные кроссовки с белыми вставками, синюю кепку. Если вам известно местонахождение разыскиваемого, просьба сообщить об этом в полицию по телефону 8 (902) 135-72-86.