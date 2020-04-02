Полицейские разыскивают подозреваемых в кражах

Мужчины, которых хорошо видно на кадрах видео, предположительно расплачивались за покупки в магазинах чужими банковскими картами. А вот другой молодой человек подозревается в краже мобильного телефона. Мурманские полицейские также разыскивают женщину, которая забрала 20 тысяч рублей забывчивого клиента финансовой организации, который денежные средства снял, но оставил их рядом с банкоматом.

Обратите внимание на этих людей, в случае, если вы видели их, необходимо сообщить об этом по телефону 02.