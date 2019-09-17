Полицейские, росгвардейцы, скорая помощь и другие экстренные службы приняли участие в масштабных учениях, организованных специалистами регионального следственного комитета.

По легенде, в лесу был обнаружен палаточный лагерь. Двое человек в нем были застрелены. Там же находился предполагаемый преступник и ребёнок, которого похитил злоумышленник. Участники учений развернули рядом оперативный лагерь, обследовали тела убитых и близлежащую территорию. В результате на дне озера обнаружили затопленную резиновую лодку. Затем в дело вступил кинолог. Служебная собака взяла след предполагаемого убийцы, оперативники начали преследование. В это же время спасатели организовали поиски пропавших. Для этого к делу привлекли волонтёров. Во время поисков на старой военной мине подорвался один из полицейских - медики на месте оперативно оказали ему помощь. Чуть позже сотрудники Росгвардии обнаружили преступника, задержали его и спасли похищенного ребенка.

Виталий Баранов, руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Мурманской области: «В ходе производства учебно-практического занятия все задействованные службы и подразделения показали высокий профессионализм и слаженность. Все поставленные учебные задачи решены на оценку отлично».