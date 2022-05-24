Полицейские сорвали преступный замысел наркоторговца

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя ближнего зарубежья, которого подозревают в незаконном сбыте наркотиков в Мурманской области.

При обыске квартиры задержанного полицейские обнаружили пакет с весами, упаковочным материалом, а также разными наркотиками массой более 400 граммов.

Обвиняемый планировал продать препараты, но довести преступный умысел до конца не смог, помешали полицейские.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.