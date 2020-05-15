Полицейские в Полярном изъяли более 300 литров контрафактного алкоголя

Нелегальную продукцию удалось обнаружить во время специального рейда.

Магазин, где круглосуточно продавали алкоголь, был маскирован под видом точки общепита. В торговом зале и складских помещениях было обнаружено около 200 литров алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность.

Теперь виновным лицам предстоит заплатить штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Денис Драгунов, заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области: «По данному факту возбуждено дело».

Ещё один случай нарушения законодательства был выявлен в Мурманске на улице Карла Либкнехта. В этой точке не только отсутствовали документы на алкоголь, его продажа осуществлялась и вовсе без лицензии. В отношении предпринимателя возбуждены два административных производства. И ему грозит до 1 миллиона рублей штрафа.