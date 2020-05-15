Полицейские в Полярном изъяли более 300 литров контрафактного алкоголя
Нелегальную продукцию удалось обнаружить во время специального рейда.
Магазин, где круглосуточно продавали алкоголь, был маскирован под видом точки общепита. В торговом зале и складских помещениях было обнаружено около
Теперь виновным лицам предстоит заплатить штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Денис Драгунов, заместитель начальника отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Мурманской области: «По данному факту возбуждено дело».
Ещё один случай нарушения законодательства был выявлен в Мурманске на улице Карла Либкнехта. В этой точке не только отсутствовали документы на алкоголь, его продажа осуществлялась и вовсе без лицензии. В отношении предпринимателя возбуждены два административных производства. И ему грозит до 1 миллиона рублей штрафа.
Всего из этих торговых точек правоохранители изъяли свыше