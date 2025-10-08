Полицейские вместе с заинтересованными ведомствами в Мурманской области провели операцию «Нелегальный мигрант»

Она была направлена на выявление и пресечение преступлений и правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства, на противодействие незаконной миграции, экстремистской и террористической деятельности.

Правоохранители проверили 395 объектов, в том числе предприятия промышленности, строительства, торговли, бытового обслуживания, транспорта, гостиницы, гостевые дома и хостелы. Они выявили 118 административный правонарушений. Пять иностранцев административно выдворили за пределы России.

За нарушения законодательства в сфере трудовой миграции удалось выявить 52 правонарушения.

Кроме того, были проведены проверки правонарушений в сфере безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок иностранцами. В результате был обнаружен мигрант, управлявший такси с поддельным водительским удостоверением. В отношении него возбуждено уголовное дело. Также мужчина привлечён к административной ответственности и принудительно выдворен из страны.

К административной ответственности привлекли и граждан, которые предоставляли иностранцу жилье и автомобиль. В результате операции принято 6 решений о запрете въезда в Россию иностранцам.