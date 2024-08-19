Полицейские задержали 21-летнего мурманчанина, которого подозревают в воровстве

Из спортивного магазина на проспекте Ленина в Мурманске он украл пару кроссовок.

Правоохранители оперативно вычислили и поймали северянина, а потом узнали, что он совершил серию аналогичных преступлений.

За несколько дней до задержания молодой человек вынес флакон туалетной воды из парфюмерного магазина, а также игровые диски из сетевого магазина бытовой и цифровой техники.

В отношении северянина возбуждены и расследуются уголовные дела. Теперь его может ожидать срок до 2 лет лишения свободы.