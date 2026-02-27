Полицейские задержали 30-летнюю мурманчанку, которую подозревают в сбыте запрещённых веществ в крупном размере

При личном досмотре у задержанной изъяли мобильный телефон, в котором были координаты мест закладок для последующего незаконного сбыта наркотиков.

При обследовании этих участков полицейские обнаружили девять оборудованных ею тайников с синтетическим наркотиком.

Женщина пояснила, что приобрела оптовую партию через мессенджер для распространения в Мурманске, чтобы обогатиться.

Теперь в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.