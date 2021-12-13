Полицейские задержали 41-летнего жителя Мурманска, у которого были обнаружены более 24 граммов наркотиков

Мужчина был задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Октябрьском округе. При личном досмотре у задержанного изъяли 48 свертков с синтетическим веществом.

Мурманчанин признал свою вину и рассказал полицейским, что запрещенные препараты приобрёл через интернет, чтобы потом продать.

Теперь ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ксения Илларионова, оперуполномоченный УКОН УМВД России по Мурманской области: «За попытку сбыта крупной партии наркотиков в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ».